Что происходит с мозгом после остановки сердца

Люди, оказавшиеся на грани жизни и смерти, нередко рассказывают о "темном тоннеле" и об ощущении "выхода из тела", когда удается увидеть себя со стороны и испытать чувство парения над землей.

Однако, как отмечают нейрофизиологи, все эти состояния обусловлены работой умирающего мозга. Подробнее о том, что происходит с органом после остановки сердца – в материале "Рамблера".

При помощи электродов, подсаженных в мозг пациентов, неврологи выяснили, что даже после остановки сердца нервные клетки мозга продолжают функционировать.

Смерть отмечается последней волной электрической активности мозга. Эта волна начинается спустя 2-5 минут после того, как в мозг перестает поступать кровь, насыщенная кислородом, и отображает опасные нейронные изменения, которые провоцируют необратимые повреждения.

Недолгий всплеск активности также был обнаружен в более раннем исследовании. Учёные проводили электроэнцефалографию у умирающих пациентов и выяснили, что вслед за потерей кровяного давления следует временный пик активности, характерный для пребывания в сознании. По мнению ученых, он связан с деполяризацией нейронов из-за недостатка кислорода.