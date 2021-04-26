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Терапевт объяснила, как побороть метеозависимость

Мира Маркина
2 часа назад
Эндокринолог и терапевт Белла Шурдумова в беседе с телеканалом "Звезда" рассказала, как организм человека реагирует на скачки атмосферного давления и как побороть метеозависимость.
Терапевт объяснила, как побороть метеозависимость
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам медика, метеочувствительность чаще всего проявляется за счет головных болей, а также повышенного или пониженного артериального давления.
Как правило, от переменчивой погоды страдают пациенты с ослабленным здоровьем, а также пожилые люди и дети. При метеозависимости Шурдумова посоветовала измерять давление и внимательно следить за своим состоянием:
"Не пить понижающие давление препараты, если все-таки давление низкое. То есть, в первую очередь, — это контролировать, и понять, что происходит, а потом уже как-то это корректировать".
По мнению эксперта, в долгосрочной перспективе справиться с метеочувствительностью можно, укрепляя иммунитет в течение всего года.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что кардиолог перечислила способы поднять давление за пять минут.
Болезни и лекарства,ТК "Звезда",
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