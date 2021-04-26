Терапевт объяснила, как побороть метеозависимость

Эндокринолог и терапевт Белла Шурдумова в беседе с телеканалом "Звезда" рассказала, как организм человека реагирует на скачки атмосферного давления и как побороть метеозависимость.

По словам медика, метеочувствительность чаще всего проявляется за счет головных болей, а также повышенного или пониженного артериального давления.

Как правило, от переменчивой погоды страдают пациенты с ослабленным здоровьем, а также пожилые люди и дети. При метеозависимости Шурдумова посоветовала измерять давление и внимательно следить за своим состоянием:

"Не пить понижающие давление препараты, если все-таки давление низкое. То есть, в первую очередь, — это контролировать, и понять, что происходит, а потом уже как-то это корректировать".