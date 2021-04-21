Кардиолог перечислила способы поднять давление за пять минут

Существует несколько способов быстро поднять пониженное давление. Их назвала кардиолог Мария Чайковская на своем YouTube-канале.

Медик отметила, что при низком давлении можно делать два упражнения из индийской ведической дыхательной практики пранаяма. Первое называется бхастрика, во время него надо делать интенсивные вдохи и выдохи через нос. По словам Чайковской, такое упражнение следует делать три подхода по 20 повторений:

«Может зашуметь в ушах, потемнеть в глазах, закружиться голова. Это связано с тем, что мы активно стимулируем нервную систему, поступает большое количество кислорода».

Второе упражнение называется капалабхати. Делается активный выдох, при помощи мышц живота «выдавливая оставшийся воздух» через нос. При этом вдох происходит пассивно, то есть он должен быть естественным. Упражнение делается так же в три подхода по 20 повторений.