Австралийские ученые разгадали феномен "грозовой астмы".

В 2016 году в Мельбурне после сильной грозы наблюдалось обострение приступов астмы у пациентов с этим заболеванием. Тогда от обострений скончалось 10 человек. Впоследствии ученые провели исследование, его результаты опубликованы в издании PLOS One.

В данный момент исследователям удалось выяснить, что стало причиной этого феномена. Оказалось, что из-за ветра, ударов молнии и пониженной влажности быстрее распространилась пыльца, которая может вызвать приступы.