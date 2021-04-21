Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Ученые разгадали феномен "грозовой астмы"

Мира Маркина
1 час назад
Австралийские ученые разгадали феномен "грозовой астмы".
Ученые разгадали феномен "грозовой астмы"
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
В 2016 году в Мельбурне после сильной грозы наблюдалось обострение приступов астмы у пациентов с этим заболеванием. Тогда от обострений скончалось 10 человек. Впоследствии ученые провели исследование, его результаты опубликованы в издании PLOS One.
В данный момент исследователям удалось выяснить, что стало причиной этого феномена. Оказалось, что из-за ветра, ударов молнии и пониженной влажности быстрее распространилась пыльца, которая может вызвать приступы.
Первый случай "грозовой астмы" зарегистрировали в 1983 году. Кроме пациентов с диагностированной и недиагностированной астмой, в группе риска находятся люди с аллергией на рожь.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о натуральных средствах от сезонной аллергии.
Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители