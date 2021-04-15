Натуральные средства от сезонной аллергии

Все больше людей в мире страдает сезонной аллергией, а доктора ищут все новые и новые средства от этой напасти. Аллергикам для облегчения симптомов приходится принимать противогистаминные препараты. Некоторые из них обладают множеством побочных эффектов вроде головной боли, сонливости, вялости. А ведь можно попробовать бороться с проявлениями аллергии безопасными и натуральными средствами. О некоторых из них читайте в материале “Рамблера”.

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Мед (при отсутствии на него аллергии)

Причем полезным будет именно тот мед, который был собран в той же местности (области), в которой вы живете. Продукт содержит в себе микроскопические споры пыльцы, собранные пчелами с растущих в данной местности растений (они же, как правило, и вызывают аллергические реакции). Эти минимальные количества аллергена, попадая в организм, “знакомятся” с иммунной системой. В результате через некоторое время формируется нормальный иммунный ответ. Начинать прием меда в целях борьбы с аллергией надо с минимального количества, примерно половины чайной ложки в день, постепенно доводя объем натурального лекарства до 3 чайных ложек в сутки.

Крапива

Жгучая трава способна подавлять и задерживать синтез гистамина в организме, поэтому вполне может облегчить жизнь во время сезонной аллергии. Купить крапиву можно в аптеке, принимать два раза в день. 2 столовые ложки крапивы необходимо залить стаканом горячей воды, дать настояться в течение 15 минут и процедить. Натуральное лекарство готово.

Кверцетин