"Мозговой туман" назвали симптомом истощения организма

Британский диетолог Кларисса Ленхерр назвала симптомы истощения организма. Об этом сообщает Express.

Первый признак – переменчивое настроение, сопровождающееся отстраненным поведением, тревожностью и депрессией. Насторожить также должна усталость, которая не проходит после полноценного сна.

В числе других симптомов "мозговой туман": человеку становится трудно думать и рассуждать, появляются проблемы с концентрацией.