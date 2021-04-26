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"Мозговой туман" и переменчивое настроение назвали симптомами истощения организма

Мира Маркина
4 часа назад
Британский диетолог Кларисса Ленхерр назвала симптомы истощения организма. Об этом сообщает Express.
"Мозговой туман" назвали симптомом истощения организма
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Первый признак – переменчивое настроение, сопровождающееся отстраненным поведением, тревожностью и депрессией. Насторожить также должна усталость, которая не проходит после полноценного сна.
В числе других симптомов "мозговой туман": человеку становится трудно думать и рассуждать, появляются проблемы с концентрацией.
Резкие колебания веса на фоне переутомления наравне с тусклой сухой кожей также могут указывать на истощение организма.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, что провоцирует хроническую усталость и как ее победить.
Болезни и лекарства,
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