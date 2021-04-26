"Мозговой туман" назвали симптомом истощения организма

Британский диетолог Кларисса Ленхерр назвала симптомы истощения организма. Об этом сообщает Express.
Первый признак – переменчивое настроение, сопровождающееся отстраненным поведением, тревожностью и депрессией. Насторожить также должна усталость, которая не проходит после полноценного сна.
В числе других симптомов "мозговой туман": человеку становится трудно думать и рассуждать, появляются проблемы с концентрацией.
Резкие колебания веса на фоне переутомления наравне с тусклой сухой кожей также могут указывать на истощение организма.