Что провоцирует хроническую усталость и как ее победить

Синдром хронической усталости (СХУ) - одна из самых распространенных проблем среди современных людей. Однако чаще всего он характерен для женщин в возрасте от 40 до 60 лет. Хроническая усталость проявляется посредством постоянной и беспричинной слабости, - порой даже самое небольшое умственное или физическое напряжение отбирает уйму сил.

Подробнее о том, что приводит к хронической усталости, - в материале "Рамблера".

Проблемы с иммунитетом

Ученые убеждены, что у подавляющего числа людей, страдающих от СХУ, иммунная система ослаблена. При этом специалисты еще не выяснили доподлинно, достаточно ли проблем с иммунитетом для того, чтобы спровоцировать развитие хронической усталости.

Физические травмы и эмоциональные потрясения

Серьезный стресс напрямую влияет на химические процессы в организме. Предполагается, что стресс может вызвать невроз вегетативной нервной системы. На фоне этого мозг находится в перманентном напряжении и попросту не отдыхает.

Гормональный сбой

Довольно часто у людей с СХУ наблюдается повышенный или пониженный уровень гормонов, вырабатываемых гипоталамусом, гипофизом, а также надпочечниками.

Последствия вирусной инфекции

У некоторой части людей хроническая усталость развивается после того, как они перенесли вирусное заболевание. Именно поэтому ученые предполагают, что расстройство запускается при помощи вирусов. В числе подозрительных инфекций: вирусы Эпштейна-Барр, герпеса человека 6 типа и, возможно, COVID-19.