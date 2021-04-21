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Чем грозит дефицит железа

Елизавета Назарова
2 часа назад
Многие люди даже не подозревают о том, что в их организме есть дефицит железа. Дело в том, что он не проявляет себя до тех пор, пока уровень не достигнет критических отметок. При этом, симптомом низкого уровня железа может быть выпадение волос и головокружение.
Существует также масса продуктов, которые помогут восполнить дефицит этого микроэлемента. Наиболее популярными считаются яблоки и гречневая крупа. В видео врач-диетолог и эндокринолог Наталья Лазуренко рассказывает, что такое дефицит железа и как можно повысить содержание этого элемента в крови.
Ранее "Рамблер" сообщал, что ученые разгадали феномен "грозовой астмы".
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