Чем грозит дефицит железа

Многие люди даже не подозревают о том, что в их организме есть дефицит железа. Дело в том, что он не проявляет себя до тех пор, пока уровень не достигнет критических отметок. При этом, симптомом низкого уровня железа может быть выпадение волос и головокружение.
Существует также масса продуктов, которые помогут восполнить дефицит этого микроэлемента. Наиболее популярными считаются яблоки и гречневая крупа. В видео врач-диетолог и эндокринолог Наталья Лазуренко рассказывает, что такое дефицит железа и как можно повысить содержание этого элемента в крови.