Какие болезни обостряются весной

По словам эксперта, в теплый период тяжелее переносятся аллергии, которые связаны не только с ЖКТ, но и с увеличением пыльцы в воздухе, а также с некоторыми продуктами питания в рационе. Лапа подчеркнула - не стоит пренебрегать походом к аллергологу-иммунологу.