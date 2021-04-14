Какие болезни обостряются весной

По словам эксперта, в теплый период тяжелее переносятся аллергии, которые связаны не только с ЖКТ, но и с увеличением пыльцы в воздухе, а также с некоторыми продуктами питания в рационе. Лапа подчеркнула - не стоит пренебрегать походом к аллергологу-иммунологу.
Медик также посоветовала быть осторожнее пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Весной погода стремительно меняется, что может вызвать "скачки" давления:
"Пациенты очень часто связывают свое плохое самочувствие весной именно с проблемами микроклимата в регионе. <...> Это на самом деле так, потому что все сосудистые проблемы зависят от внешнего давления и давления внутри человека".
Врач рекомендовала не забывать о препаратах, прописанных доктором, и пить больше минеральной воды.
В заключение специалист напомнила о питомцах, которым следует провести антипаразитную терапию.