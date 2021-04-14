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Какие болезни обостряются весной

Мира Маркина
6 часов назад
Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с телеканалом "Звезда" перечислила недуги, которые обостряются весной.
Какие болезни обостряются весной
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам эксперта, в теплый период тяжелее переносятся аллергии, которые связаны не только с ЖКТ, но и с увеличением пыльцы в воздухе, а также с некоторыми продуктами питания в рационе. Лапа подчеркнула - не стоит пренебрегать походом к аллергологу-иммунологу.
Медик также посоветовала быть осторожнее пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Весной погода стремительно меняется, что может вызвать "скачки" давления:
"Пациенты очень часто связывают свое плохое самочувствие весной именно с проблемами микроклимата в регионе. <...> Это на самом деле так, потому что все сосудистые проблемы зависят от внешнего давления и давления внутри человека".
Врач рекомендовала не забывать о препаратах, прописанных доктором, и пить больше минеральной воды.
В заключение специалист напомнила о питомцах, которым следует провести антипаразитную терапию.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, почему весной многие чувствуют недомогание.
Болезни и лекарства,ТК "Звезда",
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