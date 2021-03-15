Почему весной многие чувствуют недомогание 

По словам эксперта, одна из самых частых причин плохого самочувствия весной — обыкновенная простуда. Медик отметил, что переживать из-за насморка, который возникает только на холоде, не стоит. Однако если к нему присоединяются другие симптомы, необходимо начать лечение:

"Если люди шмыгают носом, находясь на улице в холодную погоду, это не говорит о том, что у них насморк, это нормальная реакция носовых путей".

Кузьменко также напомнил, — если недомогание не проходит, но симптомов простуды не наблюдается, это может быть связано с переутомлением. Специалист предположил, что нестабильное эмоциональное состояние нередко провоцирует паника на фоне пандемии COVID-19:

"Люди устали, есть некое истощение нервов. Думаю, что с приходом теплой погоды все немного изменится".

В заключение терапевт добавил, что не нужно рассчитывать на чудесное восстановление сил при помощи витаминов: