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Почему весной многие чувствуют недомогание 

Мира Маркина 9 часов назад
Почему весной многие чувствуют недомогание
Фото: depositphotos.com
Терапевт, кардиолог и диетолог Филипп Кузьменко в интервью радио Sputnik назвал причины весеннего недомогания.
По словам эксперта, одна из самых частых причин плохого самочувствия весной — обыкновенная простуда. Медик отметил, что переживать из-за насморка, который возникает только на холоде, не стоит. Однако если к нему присоединяются другие симптомы, необходимо начать лечение:

"Если люди шмыгают носом, находясь на улице в холодную погоду, это не говорит о том, что у них насморк, это нормальная реакция носовых путей".

Кузьменко также напомнил, — если недомогание не проходит, но симптомов простуды не наблюдается, это может быть связано с переутомлением. Специалист предположил, что нестабильное эмоциональное состояние нередко провоцирует паника на фоне пандемии COVID-19:

"Люди устали, есть некое истощение нервов. Думаю, что с приходом теплой погоды все немного изменится".

В заключение терапевт добавил, что не нужно рассчитывать на чудесное восстановление сил при помощи витаминов:

"Если у человека появляются симптомы авитаминоза, конечно, ему нужно получать витамины извне".

Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, как быстро вылечить простуду и грипп.
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Болезни и лекарства , ИА Sputnik
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