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Какие операции несовместимы с авиаперелетами

Мира Маркина
1 час назад
Хирург-онколог Иван Карасев назвал несколько операций, несовместимых с авиаперелетами. Об этом сообщает "Росбалт".
Какие операции несовместимы с авиаперелетами
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам эксперта, людям, перенесшим операции по трансплантации костного мозга, следует воздержаться от полетов на период от двух месяцев до полугода. В противном случае, в самолете можно подхватить инфекцию, так как организм находится в иммуносупрессорном состоянии.
Карасев также отметил, что опасно летать при тромбоцитопении, после операции по удалению лимфоузлов или операции по поводу рака молочной железы.
Хирург также посоветовал воздержаться от полетов людям с анемией при гемоглобине ниже 80. У пациентов с данной проблемой во время перелета может начаться удушье или нехватка кислорода.
Кроме того, медик настоятельно рекомендовал отказаться от путешествий на самолете, если вы выписались из больницы менее двух недель назад.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что врачи продолжили делать операцию в горящем кардиоцентре.
Болезни и лекарства,Иван Карасев,
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