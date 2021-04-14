Какие операции несовместимы с авиаперелетами

По словам эксперта, людям, перенесшим операции по трансплантации костного мозга, следует воздержаться от полетов на период от двух месяцев до полугода. В противном случае, в самолете можно подхватить инфекцию, так как организм находится в иммуносупрессорном состоянии.

Карасев также отметил, что опасно летать при тромбоцитопении, после операции по удалению лимфоузлов или операции по поводу рака молочной железы.

Хирург также посоветовал воздержаться от полетов людям с анемией при гемоглобине ниже 80. У пациентов с данной проблемой во время перелета может начаться удушье или нехватка кислорода.