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Врачи продолжили делать операцию в горящем кардиоцентре

Даня Виттиг
3 часа назад
В здании больницы Благовещенска загорелась кровля. По предварительной информации, возгорание произошло из-за неисправной проводки.
Пожарным удалось эвакуировать всех, кроме восьми врачей и пациента. Дело в том, что в момент возгорания на первом этаже кардиоцентра шла сложная операция на открытом сердце, которую нельзя было прервать.
В итоге пожарные боролись с огнем, а кардиохирурги — за жизнь человека. Обе команды работали одновременно.
Сейчас пожар локализован на площади 1,6 тыс. квадратных метров. «Интерфакс» сообщает, что операцию удалось успешно завершить и эвакуировать пациента.
Новости,Видео,Интерфакс,
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