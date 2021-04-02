Врачи продолжили делать операцию в горящем кардиоцентре

В здании больницы Благовещенска загорелась кровля. По предварительной информации, возгорание произошло из-за неисправной проводки.
Пожарным удалось эвакуировать всех, кроме восьми врачей и пациента. Дело в том, что в момент возгорания на первом этаже кардиоцентра шла сложная операция на открытом сердце, которую нельзя было прервать.
В итоге пожарные боролись с огнем, а кардиохирурги — за жизнь человека. Обе команды работали одновременно.
Сейчас пожар локализован на площади 1,6 тыс. квадратных метров. «Интерфакс» сообщает, что операцию удалось успешно завершить и эвакуировать пациента.