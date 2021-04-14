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Какие привычки провоцируют рак

Мира Маркина
1 час назад
Заведующий поликлиникой "Медицинский город" радиолог Станислав Ракитин перечислил привычки, которые могут вызвать онкологию. Об этом пишет "Тюменская область сегодня".
Какие привычки провоцируют рак
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Наиболее опасными привычками являются курение и злоупотребление алкоголем. Но это далеко не все: спровоцировать рак может даже употребление горячей пищи. Высокая температура еды способна привести к постоянным ожогам органов, что станет причиной деформации клеток и, как следствие, онкологии.
Пересмотреть отношение к своему здоровью также стоит людям с беспорядочной сексуальной жизнью. Вирус папилломы, передающийся половым путем, может стать причиной рака шейки матки, горла и даже легких.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что британцы раскрыли первые признаки рака кожи.
Болезни и лекарства,Газета "Тюменская область сегодня",
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