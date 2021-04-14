Какие привычки провоцируют рак

Заведующий поликлиникой "Медицинский город" радиолог Станислав Ракитин перечислил привычки, которые могут вызвать онкологию. Об этом пишет "Тюменская область сегодня".

Наиболее опасными привычками являются курение и злоупотребление алкоголем. Но это далеко не все: спровоцировать рак может даже употребление горячей пищи. Высокая температура еды способна привести к постоянным ожогам органов, что станет причиной деформации клеток и, как следствие, онкологии.