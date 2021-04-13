Британские медики раскрыли первые признаки рака кожи. Об этом сообщает Express.

По данным специалистов, в первую очередь следует обращать внимание на любые новые родинки или пятна, которые появляются после 21 года. Опасение должны вызвать изменения пятен на коже — цвет, форма, размер, текстура.

Кроме того, стоит обращать внимание на родинки, которые чешутся, болят, покрываются коркой или кровоточат в течение более чем трех недель. При обнаружении любого из вышеперечисленных признаков, медики рекомендуют обратиться к врачу и пройти обследование.