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Британские медики раскрыли первые признаки рака кожи

Даня Виттиг
5 часов назад
Британские медики раскрыли первые признаки рака кожи. Об этом сообщает Express.
Британские медики раскрыли первые признаки рака кожи
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По данным специалистов, в первую очередь следует обращать внимание на любые новые родинки или пятна, которые появляются после 21 года. Опасение должны вызвать изменения пятен на коже — цвет, форма, размер, текстура.
Кроме того, стоит обращать внимание на родинки, которые чешутся, болят, покрываются коркой или кровоточат в течение более чем трех недель. При обнаружении любого из вышеперечисленных признаков, медики рекомендуют обратиться к врачу и пройти обследование.
Онкологические заболевания могут не вызывать недомогания, поэтому многие люди не обращают на них внимания. При этом трудности с глотанием могут быть признаком рака пищевода, отвисшие веки сигнализировать об опухоли в легких, а охриплость указывать на рак гортани. Также обязательно обращаться за медицинской помощью в случае непреходящего вздутия живота.
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