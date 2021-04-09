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При каких симптомах нужно обращаться в поликлинику

Мира Маркина
32 минуты назад
Терапевт высшей категории, директор дирекции по координации деятельности медорганизаций департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный в беседе с РИА Новости рассказал, при каких недомоганиях нужно обращаться к врачу.
По словам медика, причиной для похода в поликлинику являются повышенное артериальное давление, боль в суставах, внезапное чувство усталости, снижение работоспособности, а также любое изменение в привычном образе жизни:
"Резко похудел человек, резко поправился, перестал высыпаться, стал раздражительным, нервным, внешне изменился, на расческе стало больше волос, появились высыпания на коже, чувство дискомфорта, боль, изжога",
- пояснил доктор.
При таких симптомах, как боль в груди, в животе или остро возникшая головная боль необходимо вызывать скорую помощь.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что терапевт объяснила головные боли в весенний период.
Болезни и лекарства,РИА Новости,
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