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Терапевт объяснила головные боли в весенний период

Мария Грибова
10 часов назад
Врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа рассказала, что головные боли с приходом весны могут возникать по нескольким причинам. Ими она поделилась в разговоре с «Москвой 24».
По словам специалиста, в первую очередь голова начинает болеть из-за реакции организма на смену сезонов. Мигрени и головные боли сигнализируют об уже имеющихся проблемах с сосудами, в том числе о вегетососудистой дистонии (ВСД).
Также причиной обострений может стать нехватка витаминов В и D. Врач уточнила:
«Это авитаминоз ухудшает состояние человека с ВСД».
Новости,Головная боль,
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