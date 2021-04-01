Терапевт объяснила головные боли в весенний период

Врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа рассказала, что головные боли с приходом весны могут возникать по нескольким причинам. Ими она поделилась в разговоре с «Москвой 24».

По словам специалиста, в первую очередь голова начинает болеть из-за реакции организма на смену сезонов. Мигрени и головные боли сигнализируют об уже имеющихся проблемах с сосудами, в том числе о вегетососудистой дистонии (ВСД).

Также причиной обострений может стать нехватка витаминов В и D. Врач уточнила: