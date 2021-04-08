Врач объяснил, как облегчить симптомы аллергии

По его словам, при аллергии на пыльцу березы нужно избегать сырых томатов. Больные поллинозом могут спровоцировать неправильную реакцию молодым картофелем, вишней, яблоками, грушами, абрикосами, черешней, сливами. Также нужно быть аккуратными, употребляя орехи, сельдерей и морковь. Не нужно полностью отказываться от продуктов, а понаблюдать за реакцией своего организма.