Врач объяснил, как облегчить симптомы аллергии

"Чтобы облегчить симптомы аллергии, рекомендуется сократить до минимума нахождение на улице, особенно в ветреную погоду, а также желательно носить солнцезащитные очки. А после улицы сразу переодевайтесь в домашнюю одежду. В идеале — примите душ...", — рекомендует Азизов.
"Иммунная система воспринимает белки в составе определенных фруктов и овощей как белки пыльцы, вызывающие поллиноз", — считает он.
"Посредством иммунотерапии с экстрактами аллергенов можно избавиться от этого заболевания на несколько лет. Но сама терапия может длится до пяти лет. Еще один выход — каждый раз уезжать из региона цветения аллергенных растений", — объяснил Азизов.