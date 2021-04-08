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Врач объяснил, как облегчить симптомы аллергии

Диана Товсепова
4 часа назад
О том, как пережить сезон аллергии, снизить чувствительность к цветению растений и облегчить симптомы поллиноза рассказал аллерголог-иммунолог Парвиз Азизов изданию "Вечерняя Москва".
"Чтобы облегчить симптомы аллергии, рекомендуется сократить до минимума нахождение на улице, особенно в ветреную погоду, а также желательно носить солнцезащитные очки. А после улицы сразу переодевайтесь в домашнюю одежду. В идеале — примите душ...", — рекомендует Азизов.
При этом некоторые продукты питания могут ухудшить состояние.
"Иммунная система воспринимает белки в составе определенных фруктов и овощей как белки пыльцы, вызывающие поллиноз", — считает он.
По его словам, при аллергии на пыльцу березы нужно избегать сырых томатов. Больные поллинозом могут спровоцировать неправильную реакцию молодым картофелем, вишней, яблоками, грушами, абрикосами, черешней, сливами. Также нужно быть аккуратными, употребляя орехи, сельдерей и морковь. Не нужно полностью отказываться от продуктов, а понаблюдать за реакцией своего организма.
Самый эффективный способ избавиться от симптомов — принять антигистаминный препарат. Вопрос в том, можно ли вылечиться от поллиноза насовсем.
"Посредством иммунотерапии с экстрактами аллергенов можно избавиться от этого заболевания на несколько лет. Но сама терапия может длится до пяти лет. Еще один выход — каждый раз уезжать из региона цветения аллергенных растений", — объяснил Азизов.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что делать, если у вас аллергия на холод.
Болезни и лекарства,Вечерняя Москва,
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