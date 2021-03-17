Что делать, если у вас аллергия на холод

Любая аллергия – это реакция нашего организма на раздражитель. В случае холодовой аллергии раздражителем является не определенно вещество – аллерген, а явление – холод. При его воздействии в организме происходит естественная реакция в виде значительного выброса гистамина, что уже в свою очередь вызывает подобные к остальным аллергическим реакциям проявления – покраснение кожи, зуд, шелушение, отек, а иногда и головные боли и озноб. "Рамблер" расскажет, как быть, если вы поняли, что у вас холодовая аллергия.