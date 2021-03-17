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Что делать, если у вас аллергия на холод

Катерина Саломе
5 часов назад
Любая аллергия – это реакция нашего организма на раздражитель. В случае холодовой аллергии раздражителем является не определенно вещество – аллерген, а явление – холод. При его воздействии в организме происходит естественная реакция в виде значительного выброса гистамина, что уже в свою очередь вызывает подобные к остальным аллергическим реакциям проявления – покраснение кожи, зуд, шелушение, отек, а иногда и головные боли и озноб. "Рамблер" расскажет, как быть, если вы поняли, что у вас холодовая аллергия.
Что делать, если у вас аллергия на холод
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Прежде всего стоит разобраться в причинах появления аллергии на холод. К ним относятся:
  • длительный прием антибиотиков,
  • наличие хронических заболеваний: тонзиллита, синусита, гайморита, кариеса,
  • нередко причиной ослабления иммунитета могут быть даже гельминты,
  • проблемы с желудочно-кишечным трактом, заболеванием печени, почек или поджелудочной железы, дисбактериозом.
  • неполадки в работе эндокринной системы.
  • простудные заболеваниями, онкологическими болезнями и даже стрессом,
  • наследственность - если болеет кто-то из родителей или родственников.
Перед осуществлением лечения стоит убедиться в причине возникновения аллергии. Для этого нужно обратиться к опытному доктору. Саму аллергическую реакции можно убрать при помощи антигистаминных, а также гормональных препаратов. Холодовая аллергия может проходить сама через пять–шесть лет, но у некоторых сохраняется на всю жизнь.
Болезни и лекарства,
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