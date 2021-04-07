Что такое онкомаркеры и когда их нужно сдавать

Не существует человека на планете, который бы не знал про страшное заболевание рак. Ученые тщательно изучают все виды злокачественных опухолей, но так и не пришли к единому мнению о том, от чего зависит их появление и существует ли определенный метод лечения.

Люди, которые сталкивались с этой болезнью, несмотря на ремиссию всегда живут в страхе о том, что рак может вернуться. Опухоли могут дать метастазы, если начать лечение не на ранних стадиях. Именно поэтому важно сдавать анализы на онокмаркеры. Они помогают отследить болезнь на ранних стадиях, когда она еще поддается операциям и лечению. Смотрите видео и узнайте, когда нужно сдавать кровь на онкомаркеры.