Чем могут быть опасны анализы на онкомаркеры

Ежегодно рак становится причиной смерти свыше восьми миллионов человек по всему миру. Из-за того, что средства, помогающие избавить от рака, отнюдь не всегда эффективны, многие люди готовы отдать огромные суммы для того, чтобы обезопасить себя от этого недуга.

Именно на них наживаются недобросовестные клиники, которые предлагают сдать дорогостоящие анализы на всевозможные онкомаркеры. Чем это может быть чревато? Расскажет "Рамблер".

Главными мерами по выявлению рака на ранней стадии на сегодняшний день остаются плановая диспансеризация и скрининговое обследование.

Первое рекомендовано всем пациентам вне зависимости от того, есть ли у них проблемы со здоровьем. Медицинское обследование и осмотр у ряда врачей поможет выявить скрытые опасности на ранних стадиях и предотвратить развитие осложнений.

Скрининговое обследование, в свою очередь, - это набор определенных анализов, позволяющих выявить конкретные заболевания. Оно назначается пациентам, входящим в группу риска по ряду злокачественных опухолей.

А вот онкомаркеры, которые нередко пытаются "продать" медцентры, это отнюдь не ранняя диагностика и уж тем более не профилактика. Онкомаркеры - это белковые соединения, которые вырабатывает сама опухоль или другие клетки под воздействием клетки опухоли. Сдавать анализы на онкомаркеры имеет смысл, когда вы уже можете нащупать подозрительное новообразование. Или же, если вы прошли курс терапии, и хотите выяснить, не случилось ли рецидива.

При этом маркеры могут как указывать на наличие онкологии, так и скрывать ее, даже если опухоль есть. Результаты могут быть ошибочны, если в организме происходит воспалительный процесс, не связанный с онкологией, а также если чувствительность маркера низкая.