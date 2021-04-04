Медики рассказали, как выявить сердечный приступ

Express на основе данных Британского фонда сердца объяснил, как точно определить признаки сердечного приступа. Главный симптом — длительное ощущение тяжести в груди, которое захватывает и другие участки тела, например, руки, желудок или шею. Также следует обратить внимание на одышку, головокружение и тошноту.
Важным признаком также считается чувство сильной тревоги. Такое ощущение сравнимо с панической атакой. Описанные симптомы, как правило, могут проявляться на протяжении нескольких дней без внешних причин.