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Медики рассказали, как выявить сердечный приступ

Полина Алферова
3 часа назад
Express на основе данных Британского фонда сердца объяснил, как точно определить признаки сердечного приступа. Главный симптом — длительное ощущение тяжести в груди, которое захватывает и другие участки тела, например, руки, желудок или шею. Также следует обратить внимание на одышку, головокружение и тошноту.
Важным признаком также считается чувство сильной тревоги. Такое ощущение сравнимо с панической атакой. Описанные симптомы, как правило, могут проявляться на протяжении нескольких дней без внешних причин.
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