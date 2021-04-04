Врач объяснила, в каких случаях кофе может быть вреден

Гастроэнтеролог Нурия Дианова в эфире телеканала «Звезды» рассказала, когда употребление кофе негативно влияет на организм. Кофе отрицательно сказывается на нервной системе и способствует возникновению рефлюкса и других проблем с желудком.

Она также уточнила, что следует пить только настоящий зерновой кофе. Также Дианова назвала оптимальную дозу кофе — две чашки в день. Они позволят насладиться напитком без серьезного вреда для организма. Чай — более щадящий напиток, поэтому его можно пить чаще, чем кофе.