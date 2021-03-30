Ученые выявили ген, отвечающий за самый опасный тип рака

Ученые из Австралии выявили ген, отвечающий за развитие наиболее агрессивной и опасной разновидности рака груди с катастрофически низкой выживаемостью. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Рост гормоночувствительной раковой опухоли молочной железы зависит от присутствия прогестерона и эстрогена. Данная разновидность онкологии, как правило, чувствительна к гормональной терапии, но небольшой процент пациентов страдает от особого типа эстроген-рецептор-положительного (ER+) рака или IntClust2, который является самым смертоносным из всех видов рака молочной железы. Метастазы часто проникают в лимфатические узлы и распространяются на весь организм, что приводит к гибели 50% заболевших этим раком женщин.

Ученые изучили 119 образцов рака молочной железы. Как выяснилось, IntClust2 характеризуется значительной амплификацией участка ДНК в хромосоме 11, где расположен ген AAMDC. Когда ученые снизили уровень AAMDC в клетках рака груди у мышей, большое число злокачественный клеток подверглось программируемой клеточной гибели.