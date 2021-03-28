Мясников напомнил пациентам об "инфекционном раке"

Александр Мясников
, больше известный как доктор Мясников из программы "О самом главном", в эфире канала "Россия 1" рассказал, что вирус папилломы человека может спровоцировать развитие онкологии.
По словам эксперта, около 50 разновидностей вируса папилломы человека могут воздействовать на слизистые и тем самым вызывать рак шейки матки, который становится причиной смерти миллионов людей на планете. Мясников подчеркнул, что это - инфекционная болезнь:
"После попадания в клетку вирус входит в ее ДНК, вызывает там мутации, в результате которых клетка начинает перерождаться в рак".
Медик добавил, что вирус папилломы человека может вызывать рак горла, головы и шеи, а также рак полового члена у мужчин.
Чтобы защититься от недуга, Мясников посоветовал россиянам вакцинацию и регулярное медицинское обследование.