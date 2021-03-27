Роспотребнадзор сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
, член-корреспондент РАН Александр Горелов
заявил, что Россия проходит фазу стабилизации эпидемической ситуации с тенденцией к снижению. Об этом сообщает ТАСС.
При этом возможны суточные колебания заболеваемости COVID-19 в начале весны, так как коронавирус приобретает черты сезонной инфекции.
Минимизировать подъем заболеваемости помжет соблюдения мер предосторожности и вакцинации от коронавируса.
Горелов добавил, что меры для приезжающих в страну из-за рубежа позволяют заметно снизить риски появления завозных случаев заражения коронавирусом в России.
Специалист напомнил, что граждане после поездки из-за границы обязаны в течение трех дней сдать ПЦР-тест и соблюдать карантин до получения отрицательного результата.