Роспотребнадзор сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора , член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что Россия проходит фазу стабилизации эпидемической ситуации с тенденцией к снижению. Об этом сообщает ТАСС.

При этом возможны суточные колебания заболеваемости COVID-19 в начале весны, так как коронавирус приобретает черты сезонной инфекции.

Минимизировать подъем заболеваемости помжет соблюдения мер предосторожности и вакцинации от коронавируса.

Горелов добавил, что меры для приезжающих в страну из-за рубежа позволяют заметно снизить риски появления завозных случаев заражения коронавирусом в России.