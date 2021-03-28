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Уролог объявил об эпидемии половой инфекции в России

Мира Маркина
8 часов назад
Уролог Евгений Греков в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" объявил о начале эпидемии половой инфекции в России.
"В стране сейчас пандемия устойчивой ко всем антибиотикам микоплазмы гениталиум. В Москве завал. Не лечится практически ничем: ни джозамицином, ни доксициклином, ни азитромицином. Микоплазма гениталиум вызывает простатиты с тяжелыми болевыми формами и бесплодие",
- пояснил эксперт.
По словам Грекова, заражение проявляется через гонорею, выделение гноя из уретры и цистит:
"Надевайте, ребят, презервативы. Если был оральный контакт, обязательно обрабатывайте все антисептиками. Проверяйте половых партнеров, потому что сейчас эпидемиологическая ситуация по заболеваниям, передающимся половым путем, резко ухудшилась".
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, что такое "ленивая" щитовидка и насколько она опасна.
Болезни и лекарства,Радиостанция "Говорит Москва",
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