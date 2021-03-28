Уролог объявил об эпидемии половой инфекции в России

"В стране сейчас пандемия устойчивой ко всем антибиотикам микоплазмы гениталиум. В Москве завал. Не лечится практически ничем: ни джозамицином, ни доксициклином, ни азитромицином. Микоплазма гениталиум вызывает простатиты с тяжелыми болевыми формами и бесплодие",
"Надевайте, ребят, презервативы. Если был оральный контакт, обязательно обрабатывайте все антисептиками. Проверяйте половых партнеров, потому что сейчас эпидемиологическая ситуация по заболеваниям, передающимся половым путем, резко ухудшилась".