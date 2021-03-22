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Что такое "ленивая" щитовидка и насколько опасно это заболевание

Александра Нечаева
4 часа назад
Проблемы с щитовидной железой сейчас встречаются столь же часто, как и заболевания сердца. Среди болезней щитовидной железы особенно распространен гипотиреоз или “ленивая щитовидка”, о том, что это такое и как проявляется болезнь, читайте в материале “Рамблера”.
“Ленивой” называется щитовидная железа, которая не производит необходимое для организма количество гормонов. Часто люди даже не подозревают о наличии у себя этого заболевания, хотя встречается оно нередко.
Гипотиреоз провоцируется чаще всего недостаточным количеством натурального йода в организме, а также избытком токсинов.
На какие же “неполадки” стоит обратить внимание, чтобы понять, что щитовидка не в порядке? Есть ряд симптомов, которые могут дать подсказку.
Во-первых, стоит сразу отметить, что если в вашей семье уже кто-то страдал или страдает от гипотиреоза, риск подхватить эстафету увеличивается в разы. Кроме того, стоит обратить внимание на такие симптомы как хронические запоры, малое потоотделение, сухую кожу, редеющие у висков брови и лишний вес, который вы никак не можете сбросить. Эти признаки могут указывать на “ленивую” щитовидку.
Чаще всего для лечения заболевания врачи рекомендуют гормональную терапию, но порой для восстановления нормальной функции щитовидной железы можно попробовать и натуральные методы лечения:
  • откажитесь от глютена;
  • принимайте витамин D3 и Омега-3;
  • избегайте обезвоживания, пейте достаточное количество воды;
  • увеличьте активность, займитесь спортом;
  • употребляйте йодсодержащие продукты.
Болезни и лекарства,
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