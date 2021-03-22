Как самостоятельно выявить образование тромба

Кардиолог и сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошевв беседе с телеканалом "Звезда"
объяснил, почему возникает тромбоз и как самостоятельно определить его наличие.
По словам медика, при возникновении тромба в правой или левой коронарной артериях, либо в ее ветвях наблюдается классическая симптоматика инфаркта миокарда.
"Боль может быть самого разного проявления. И отдает она в левую руку. Как правило, в левое плечо, отдает в область левой лопатки",
Хорошев подчеркнул, что в более чем 80% случаев пациенты ощущают сдавливание в груди, боль или жжение.
Кардиолог отметил, что появившийся тромб закрывает "просвет" какой-либо артерии, что провоцирует дефицит притока крови и кислородного обогащения. Как правило, это проявляется в выраженной боли в ноге, руке или каком-то ином органе.
Специалист также добавил, что тромбоз может возникнуть в любом возрасте.