Как самостоятельно выявить образование тромба

Кардиолог и сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев в беседе с телеканалом "Звезда" объяснил, почему возникает тромбоз и как самостоятельно определить его наличие.

По словам медика, при возникновении тромба в правой или левой коронарной артериях, либо в ее ветвях наблюдается классическая симптоматика инфаркта миокарда.

"Боль может быть самого разного проявления. И отдает она в левую руку. Как правило, в левое плечо, отдает в область левой лопатки",

- пояснил эксперт.

Хорошев подчеркнул, что в более чем 80% случаев пациенты ощущают сдавливание в груди, боль или жжение.

Кардиолог отметил, что появившийся тромб закрывает "просвет" какой-либо артерии, что провоцирует дефицит притока крови и кислородного обогащения. Как правило, это проявляется в выраженной боли в ноге, руке или каком-то ином органе.