Какие симптомы указывают на начало инфаркта 

Российские кардиологи перечислили четыре симптома, которые указывают на начало инфаркта миокарда. Об этом сообщает "Пятый канал".

По статистике, в 13% случаев острый инфаркт миокарда заканчивается смертью. Вот почему крайне важно уметь распознать симптомы заболевания, чтобы вовремя обратиться к врачу.

Медики выделили главные признаки инфаркта: сильная боль за грудной клеткой в области сердца, которая в некоторых случаях может отдавать в левую руку или нижнюю челюсть, удушье, головокружение и "страх, перерастающий в панику".