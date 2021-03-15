Какие симптомы указывают на начало инфаркта 

Российские кардиологи перечислили четыре симптома, которые указывают на начало инфаркта миокарда. Об этом сообщает "Пятый канал".
По статистике, в 13% случаев острый инфаркт миокарда заканчивается смертью. Вот почему крайне важно уметь распознать симптомы заболевания, чтобы вовремя обратиться к врачу.
Медики выделили главные признаки инфаркта: сильная боль за грудной клеткой в области сердца, которая в некоторых случаях может отдавать в левую руку или нижнюю челюсть, удушье, головокружение и "страх, перерастающий в панику".
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, почему инфаркт чаще случается у молодых.