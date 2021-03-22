Гендиректор "Вектора" назвал сроки действия "ЭпиВакКороны"

"Мы рассчитываем, что в течение года вакцина будет обеспечивать защиту против нового коронавируса. В любом случае, при необходимости данную вакцину за счет ее самой платформы, что в ней нет ничего лишнего, можно использовать для ревакцинации сколько угодно раз. То есть, через год, раз в год, ежегодно без каких-либо ограничений. В том числе после применения других вакцин для профилактики COVID-19",
"Проверяется практически на всем разнообразии штаммов, которые циркулируют в России, которые мы получаем и проводим соответствующие исследования. Вакцина показывает свою эффективность".