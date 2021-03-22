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Гендиректор "Вектора" назвал сроки действия "ЭпиВакКороны"

Мира Маркина
5 часов назад
Генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов на совещании с участием президента РФ Владимира Путина заявил, что вакцина "ЭпиВакКорона" защищает от COVID-19 на протяжении года. При необходимости возможна ревакцинация без ограничений и после других вакцин.
"Мы рассчитываем, что в течение года вакцина будет обеспечивать защиту против нового коронавируса. В любом случае, при необходимости данную вакцину за счет ее самой платформы, что в ней нет ничего лишнего, можно использовать для ревакцинации сколько угодно раз. То есть, через год, раз в год, ежегодно без каких-либо ограничений. В том числе после применения других вакцин для профилактики COVID-19",
- пояснил эксперт.
Максютов также добавил, что вакцина проверяется на всех штаммах коронавируса, которые есть в России:
"Проверяется практически на всем разнообразии штаммов, которые циркулируют в России, которые мы получаем и проводим соответствующие исследования. Вакцина показывает свою эффективность".
Болезни и лекарства,Владимир Путин,
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