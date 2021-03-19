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Что никогда нельзя делать при боли в животе 

Елизавета Назарова 6 часов назад
Боль в животе — довольно распространенный симптом, у которого может быть множество причин, часть из которых опасны для жизни человека. Поэтому, если вы почувствовали сильный дискомфорт, не стоит заниматься самолечением, а лучше обратиться к врачу. Гораздо опаснее, если боль в животе сопровождается другими симптомами или происходит на регулярной основе.
При этом существуют определенные правила, которым нужно следовать, если вы почувствовали неприятные ощущения в области ЖКТ. В видео врач-гастроэнтеролог и кандидат медицинских наук Карина Никольская рассказывает, какие ошибки люди чаще всего совершают при появлении боли в животе.
Ранее "Рамблер" сообщал, что раскрыт неожиданный симптом ревматоидного артрита.
Болезни и лекарства , Видео
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