Что никогда нельзя делать при боли в животе 

Боль в животе — довольно распространенный симптом, у которого может быть множество причин, часть из которых опасны для жизни человека. Поэтому, если вы почувствовали сильный дискомфорт, не стоит заниматься самолечением, а лучше обратиться к врачу. Гораздо опаснее, если боль в животе сопровождается другими симптомами или происходит на регулярной основе.

При этом существуют определенные правила, которым нужно следовать, если вы почувствовали неприятные ощущения в области ЖКТ. В видео врач-гастроэнтеролог и кандидат медицинских наук Карина Никольская рассказывает, какие ошибки люди чаще всего совершают при появлении боли в животе.