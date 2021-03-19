«Синдром сухого глаза»: раскрыт неожиданный симптом ревматоидного артрита 

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Американские врачи раскрыли неожиданный симптом ревматоидного артрита. Об этом сообщает Express.

Воспалительные процессы в организме могут влиять на коллаген, который является главным компонентом соединительной ткани.

Из этого же компонента состоят склер и роговица, поэтому «синдром сухого глаза» может быть признаком ревматоидного артрита.

Обычно пациенты с данным синдромом жалуются на ощущение, что в глазу находится посторонний предмет, сухость и нечеткое зрение.