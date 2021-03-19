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«Синдром сухого глаза»: раскрыт неожиданный симптом ревматоидного артрита 

Даня Виттиг 19 марта 2021
«Синдром сухого глаза»: раскрыт неожиданный симптом ревматоидного артрита
Фото: depositphotos.com
Американские врачи раскрыли неожиданный симптом ревматоидного артрита. Об этом сообщает Express.
Воспалительные процессы в организме могут влиять на коллаген, который является главным компонентом соединительной ткани.
Из этого же компонента состоят склер и роговица, поэтому «синдром сухого глаза» может быть признаком ревматоидного артрита.
Обычно пациенты с данным синдромом жалуются на ощущение, что в глазу находится посторонний предмет, сухость и нечеткое зрение.
Ранее "Рамблер" сообщал, откуда берется "песок в глазах".
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Новости , Артрит , Ревматоидный артрит
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