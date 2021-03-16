Признаки того, что у человека развивается шизофрения

Шизофрения — опасное психическое расстройство, от которого нет существующих лекарств. Однако врачи научились купировать симптомы заболевания с помощью терапии и лекарственных средств. Люди с шизофренией опасны не только для себя, но и для окружающих, а, чтобы заболевание не прогрессировало, его важно распознать на ранних стадиях.