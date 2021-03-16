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Признаки того, что у человека развивается шизофрения

Елизавета Назарова
7 часов назад
Шизофрения — опасное психическое расстройство, от которого нет существующих лекарств. Однако врачи научились купировать симптомы заболевания с помощью терапии и лекарственных средств. Люди с шизофренией опасны не только для себя, но и для окружающих, а, чтобы заболевание не прогрессировало, его важно распознать на ранних стадиях.
Науке также неизвестны конкретные причины шизофрении. На это расстройство влияет много различных факторов, поэтому узнать о том, что оно есть у человека, можно только по ранним симптомам.
В видео врач-психиатр и главный внештатный специалист детский психиатр Минздрава МО Сергей Поздняков рассказывает о ранних признаках того, что у человека появляется шизофрения.
Болезни и лекарства,Видео,Сергей Поздняков,Минздрав РФ,
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