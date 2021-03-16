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Может анемия: проблемы с волосами и ногтями могут указывать на болезнь 

Диана Товсепова 5 часов назад
Может анемия: проблемы с волосами и ногтями могут указывать на болезнь
Фото: depositphotos.com
О причинах и последствиях анемии, которая характеризуется низким уровнем гемоглобина и эритроцитов в крови, рассказала врач-терапевт Арина Жегалина рассказала в интервью "Пятому каналу".
По словам специалиста, на этот синдром могут указывать проблемы с волосами и ногтями.

"Люди с анемией чаще болеют инфекционными заболеваниями, у них тяжелее протекает новая коронавирусная инфекция, нарушается трофика, то есть состояние волос и ногтей", — объяснила медик.

Врач отметила, что к анемии нередко к анемии приводит дефицит железа, возникающий из-за разных причин: потребление продуктов животного происхождения, нарушение работы желудочно-кишечного тракта, обильная потеря крови.

"Анемия не приводит к смертельно опасным заболеваниям, но у людей с анемией чаще встречается слабость, повышенная утомляемость, сниженное настроение и чаще возникают головные боли", — отметила врач.

Медик порекомендовала сдавать анализ для диагностики этого синдрома ежегодно и своевременно обращаться к специалистам.
Ранее "Рамблер" сообщал о других причинах, по которым могут выпадать волосы.
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Болезни и лекарства , ТРК "Петербург-Пятый канал"
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