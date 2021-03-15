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Что случится, если сердце увеличится, а легкие сожмутся

Катерина Саломе
4 часа назад
Порой мы недооцениваем возможности своего организма. Сердце обычно представляет собой плотную мышцу округлой формы, задача которой прокачивать богатую кислородом кровь по всему телу. Но когда у сердца наблюдаются патологические симптомы заболевания, оно может становиться крупнее, а свою работу выполнять ему становится всё труднее и труднее.
Легкие тем временем подвержены риску другой опасной патологии – коллапсу или проще говоря сжатию. Коллапс легкого (пневмоторакс) происходит, когда воздух, в норме циркулирующий внутри легких, просачивается в пространство между ними и грудной стенкой, отодвигая органы дыхания или вызывая их спадание.
Смотрите видео и узнаете, что случится, если сердце увеличится, а легкие сожмутся.
Болезни и лекарства,Видео,
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