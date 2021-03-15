Что случится, если сердце увеличится, а легкие сожмутся

Порой мы недооцениваем возможности своего организма. Сердце обычно представляет собой плотную мышцу округлой формы, задача которой прокачивать богатую кислородом кровь по всему телу. Но когда у сердца наблюдаются патологические симптомы заболевания, оно может становиться крупнее, а свою работу выполнять ему становится всё труднее и труднее.