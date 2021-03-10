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Генетика и курение: врач назвал основные причины появления рака 

Диана Товсепова 2 часа назад
Генетика и курение: врач назвал основные причины появления рака
Фото: depositphotos.com
Существует несколько основных причин появления раковых опухолей. Об этом рассказал заместитель главного врача Пермского онкологического диспансера Антон Жигулев изданию «Аргументы и факты».
Первый фактор, влияющий на появление злокачественных образований, — наследственность.

«Генетические поломки, которые мы накапливаем, могут не проявляться у нас, а у наших детей — да», — объяснил врач.

Например, поломку гена BRCA, провоцирующего рак молочной железы, переносят мужчины, хотя для них он не опасен.

«Второй фактор риска почти для всех онкозаболеваний — курение, в том числе пассивное. Табачный дым содержит вещества, которые оказывают прямое влияние на клетку человека и ее генетические параметры», — объяснил врач.

Кроме того, на риск развития опухолей может влиять потребление алкоголя, чрезмерное потребление жареной пищи и малоподвижный образ жизни.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как доктор Мясников объяснил связь состояния полости рта и онкологических заболеваний.
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