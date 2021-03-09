«Важный узел»: Мясников объяснил, как болезни зубов приводят к раку 

Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об особой важности ухода за зубами и полостью рта.

Так, он объяснил, что ученые уже доказали связь между онкологическими заболеваниями и бактериями во рту, которые активно размножаются при пародонтите и других болезнях зубов и десен. Такой фактор, в частности, значительно повышает риск развития рака поджелудочной железы.

"Те, у кого постоянно воспаленные, кровоточащие десны, боль, шатающиеся зубы, — это люди, которые имеют значительно больший риск заболеть онкологией, а также инфарктами и инсультами", — заявил специалист в эфире телеканала "Россия 1".

При этом он подчеркнул, что полость рта является "важным узлом", влияющим на здоровье человека, поэтому за ней надо тщательно ухаживать.