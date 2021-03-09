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«Важный узел»: Мясников объяснил, как болезни зубов приводят к раку 

Диана Товсепова 4 часа назад
«Важный узел»: Мясников объяснил, как болезни зубов приводят к раку
Фото: ВГТРК, кадр из передачи
Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об особой важности ухода за зубами и полостью рта.
Так, он объяснил, что ученые уже доказали связь между онкологическими заболеваниями и бактериями во рту, которые активно размножаются при пародонтите и других болезнях зубов и десен. Такой фактор, в частности, значительно повышает риск развития рака поджелудочной железы.

"Те, у кого постоянно воспаленные, кровоточащие десны, боль, шатающиеся зубы, — это люди, которые имеют значительно больший риск заболеть онкологией, а также инфарктами и инсультами", — заявил специалист в эфире телеканала "Россия 1".

При этом он подчеркнул, что полость рта является "важным узлом", влияющим на здоровье человека, поэтому за ней надо тщательно ухаживать.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как Мясников объяснил популярность опасных обезболивающих.
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