Мясников объяснил опасность популярных обезболивающих 

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о смертельной опасности популярных обезболивающих — нестероидных противовоспалительных препаратов в программе «О самом главном».

Главным недостатком таких препаратов врач назвал их вред для желудка. При этом нестероидные противовоспалительные препараты могут вызывать кровотечения.

Мясников рассказал о 40-летнем пациенте, который умер от острого кровотечения по пути в операционную. Позже выяснилось, что он принимал до семи таблеток таких обезболивающих в день из-за боли в ноге, и это спровоцировало развитие язвы желудка.

Мясников отметил, что нестероидные противовоспалительные препараты являются одной из главных причин инфарктов и инсультов. Поэтому они запрещены людям, страдающим от заболеваний сердца и сердечной недостаточности, и всем, кто старше 65 лет.