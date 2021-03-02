Мясников объяснил опасность популярных обезболивающих 

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о смертельной опасности популярных обезболивающих — нестероидных противовоспалительных препаратов в программе «О самом главном».
Главным недостатком таких препаратов врач назвал их вред для желудка. При этом нестероидные противовоспалительные препараты могут вызывать кровотечения.
Мясников рассказал о 40-летнем пациенте, который умер от острого кровотечения по пути в операционную. Позже выяснилось, что он принимал до семи таблеток таких обезболивающих в день из-за боли в ноге, и это спровоцировало развитие язвы желудка.
Мясников отметил, что нестероидные противовоспалительные препараты являются одной из главных причин инфарктов и инсультов. Поэтому они запрещены людям, страдающим от заболеваний сердца и сердечной недостаточности, и всем, кто старше 65 лет.
"Любая таблетка может принести потенциальный вред. Еще раз: лекарство и яд отличаются только дозой", — объяснил доктор.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, какой препарат для снижения давления Мясников назвал самым опасным.