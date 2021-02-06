Мясников назвал препарат для снижения давления самым опасным лекарством 

В эфире телеканала «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, от какого лекарства в домашней аптечке лучше всего избавиться. Он подчеркнул, что неверное употребление препарата для снижения давления может стать причиной инфаркта, инсульта и острой почечной недостаточности.
«У вас поднялось давление, и вам все говорят: возьмите под язык то-то и то-то. Вы прекрасно знаете название этих лекарств. Вы берете, и давление падает. А потом — инфаркт. И вы считаете, что он случился от повышения давления», — аргументировал Мясников.
Он также добавил, что в других странах самостоятельное применение таких лекарств запрещено, так как они вызывают резкое понижение давления.
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