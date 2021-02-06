Свое мнение высказал эксперт Центра имени Гамалеи Александр Бутенко в интервью радио Sputnik.
Специалист выразил уверенность в том, что в человеческом организме могут совершенно спокойно находиться в тесном соседстве разные вариации вируса. При этом Бутенко отметил, что пока сложно сказать, как этот факт может влиять на течение заболевания.
«Есть интересные опубликованные наблюдения, что у одного человека в организме могут быть два отличающихся варианта коронавируса. Это или мутации, которые происходят в течении болезни, или человек заразился двумя вариантами»,
— заявил эксперт.
Также Бутенко отметил, что все новые типы коронавируса находятся в рамках одного вируса SARS-CoV-2.
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