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Стопкоронавирус.рф

Вирусолог оценил риск одновременного заражения двумя штаммами COVID-19 

Александра Нечаева 1 час назад
Свое мнение высказал эксперт Центра имени Гамалеи Александр Бутенко в интервью радио Sputnik.
Специалист выразил уверенность в том, что в человеческом организме могут совершенно спокойно находиться в тесном соседстве разные вариации вируса. При этом Бутенко отметил, что пока сложно сказать, как этот факт может влиять на течение заболевания.

«Есть интересные опубликованные наблюдения, что у одного человека в организме могут быть два отличающихся варианта коронавируса. Это или мутации, которые происходят в течении болезни, или человек заразился двумя вариантами»,

— заявил эксперт.
Также Бутенко отметил, что все новые типы коронавируса находятся в рамках одного вируса SARS-CoV-2.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, когда заболевшие COVID-19 наиболее заразны.
Коронавирус , Видео , Александр Бутенко , ИА Sputnik
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