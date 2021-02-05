Когда заболевшие COVID-19 наиболее заразны 

Ученые из Парижского университета выяснили, когда пациенты с COVID-19 наиболее заразны. Об этом сообщает Daily Mail.

Специалисты провели исследование, в ходе которого проанализировали данные 655 больных. Все респонденты поступили во французскую больницу в марте 2020 года. Эксперты с помощью компьютерной модели смогли ретроспективно проследить показатели вирусной нагрузки на разных стадиях заболевания, а также длительность выделения вируса и показатель смертности.

В результате ученые обнаружили, что пиковая вирусная нагрузка, как правило, достигается за день до появления симптомов. По словам экспертов, период между заражением и появлением первых симптомов будет короче у людей с более высокой вирусной нагрузкой.