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Когда заболевшие COVID-19 наиболее заразны 

Катерина Саломе 2 часа назад
Когда заболевшие COVID-19 наиболее заразны
Фото: depositphotos.com
Ученые из Парижского университета выяснили, когда пациенты с COVID-19 наиболее заразны. Об этом сообщает Daily Mail.
Специалисты провели исследование, в ходе которого проанализировали данные 655 больных. Все респонденты поступили во французскую больницу в марте 2020 года. Эксперты с помощью компьютерной модели смогли ретроспективно проследить показатели вирусной нагрузки на разных стадиях заболевания, а также длительность выделения вируса и показатель смертности.
В результате ученые обнаружили, что пиковая вирусная нагрузка, как правило, достигается за день до появления симптомов. По словам экспертов, период между заражением и появлением первых симптомов будет короче у людей с более высокой вирусной нагрузкой.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что ученые назвали причины повторного заражения COVID-19.
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