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Ученые назвали причины повторного заражения COVID-19 

Даня Виттиг 1 час назад
Ученые назвали причины повторного заражения COVID-19
Фото: depositphotos.com
Американские ученые назвали причины повторного заражения COVID-19. Результаты работы опубликованы в журнале BMJ Case Reports.
Специалисты, которые изучили вторую волную коронавируса, отмечают, что причиной повторного заражения может быть ослабленный иммунитет и реактивизация остатков вируса в организме пациента.
Человек может заразиться коронавирусом дважды, а положительные результаты тестов не гарантируют выделение вируса в течение всего времени.
Однако при повторном заражении остаточный иммунитет может помочь в борьбе с заболеванием, и болезнь чаще протекает в легкой форме.
Ранее "Рамблер" сообщал, кому точно грозит повторный COVID-19.
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