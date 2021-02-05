Американские ученые назвали причины повторного заражения COVID-19. Результаты работы опубликованы в журнале BMJ Case Reports.

Специалисты, которые изучили вторую волную коронавируса, отмечают, что причиной повторного заражения может быть ослабленный иммунитет и реактивизация остатков вируса в организме пациента.

Человек может заразиться коронавирусом дважды, а положительные результаты тестов не гарантируют выделение вируса в течение всего времени.

Однако при повторном заражении остаточный иммунитет может помочь в борьбе с заболеванием, и болезнь чаще протекает в легкой форме.