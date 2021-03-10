Инфекционист предупредила о паразитах, передающихся через рыбу и мясо

Врач-инфекционист, гастроэнтеролог, гепатолог и паразитолог клиники «МедАктив» Ольга Агринская заявила, что человек может заразиться паразитами через мясо диких животных и рыбу. Ее слова передает телеканал "360".

По словам Агринской, основную опасность для здоровья может представлять недостаточно термически обработанное мясо, а также свинина, купленная в местах несанкционированной продажи:

«При поедании зараженного мяса личинки выходят из капсул и в течение трех суток достигают половой зрелости»,

- пояснила эксперт.

Заражение дает о себе знать посредством следующих симптомов: отек век, глаз, лица, повышение температуры тела, сильные мышечные боли. На коже при этом может появляться сыпь.