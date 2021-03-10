Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Почта

Инфекционист предупредила о паразитах, передающихся через рыбу и мясо

Мира Маркина
6 часов назад
Врач-инфекционист, гастроэнтеролог, гепатолог и паразитолог клиники «МедАктив» Ольга Агринская заявила, что человек может заразиться паразитами через мясо диких животных и рыбу. Ее слова передает телеканал "360".
По словам Агринской, основную опасность для здоровья может представлять недостаточно термически обработанное мясо, а также свинина, купленная в местах несанкционированной продажи:
«При поедании зараженного мяса личинки выходят из капсул и в течение трех суток достигают половой зрелости»,
- пояснила эксперт.
Заражение дает о себе знать посредством следующих симптомов: отек век, глаз, лица, повышение температуры тела, сильные мышечные боли. На коже при этом может появляться сыпь.
Агринская уточнила, что опасными могут быть даже морепродукты, в которых содержатся жизнеспособные личинки. Обеззаразить продукты от личинок анизакид можно замораживанием или нагреванием.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что врач предупредил об опасности хурмы.
Болезни и лекарства,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители