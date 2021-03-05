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Врач предупредил об опасности хурмы 

Даня Виттиг 7 часов назад
Гастроэнтеролог Никита Харлов рассказал, почему может быть опасно есть хурму. Об этом сообщает телеканал "Звезда".
Врач объяснил, что чрезмерное потребление фрукта может привести к образованию фитобезоаров — образований, вызывающих острую кишечную непроходимость.
Образования возникают при потреблении большого количества растительных продуктов.

"Это происходит из-за воздействия неперевариваемой клетчатки, которая не усваивается организмом, а проходит сквозь кишечник".

Харлов объяснил, что при сниженной перистальтике, которой чаще всего страдают пожилые люди или пациенты с синдромом раздраженного кишечника — любая растительная пища становится источником безоаров.
Ранее "Рамблер" сообщал, может ли фруктоза стать причиной диабета.
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