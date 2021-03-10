Ученые выявили провоцирующее рак вещество в солнцезащитных кремах 

Ученые Университета Сорбонна во Франции выяснили, что солнцезащитные крема популярных брендов со временем накапливают бензофенон, который может спровоцировать клеточные мутации, рак и расстройства эндокринной системы. Полученную информацию исследователи представили в статье, опубликованной в журнале Chemical Research in Toxicology.

Эксперты определили концентрации бензофенона в 17 солнцезащитных кремах от девяти французских производителей (Nivea, Garnier, LaRoche-Posay и др.) и восьми американских фирм, включая Coppertone, Banana Leaf и Neutrogena. Все продукты, кроме Nivea, содержали октокрилен, который поглощает ультрафиолетовое излучение. Образцы кремов хранились в инкубаторе шесть недель при температуре 40 градусов Цельсия при относительной влажности 75%. Это соответствует хранению крема в течение года при комнатной температуре.

У всех 16 кремов, в составе которых выявили октокрилен, был обнаружен бензофенон в концентрации от шести до 186 микрограмм на килограмм. Бензофенон вырабатывается из октокрилена через реакцию ретроальдольной конденсации. При этом 70% бензофенона, содержащегося в кремах, может всасываться через кожу.

По мнению ученых, оборот средств с октокриленом должен быть запрещен, пока не будет доказана их безопасность.