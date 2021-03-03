Ещё
Далее:
Читайте также:
Стопкоронавирус.рф

Врач посоветовал слушать музыку пациентам с болезнью Альцгеймера 

Мира Маркина 1 час назад
Врач посоветовал слушать музыку пациентам с болезнью Альцгеймера
Фото: depositphotos.com
Заведующий кафедрой нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Владимир Парфенов заявил, что прослушивание музыки и ароматерапия могут замедлить болезнь Альцгеймера на ранних стадиях.
По словам медика, музыка благоприятно воздействует на эмоциональное состояние человека, повышает настроение, а в некоторых случаях даже уменьшает тревожность.

«Она вызывает положительные изменения во многих отделах мозга и способствует улучшению когнитивных функций человека»,

— добавил специалист.
Ароматерапия, в свою очередь, может помочь тем, у кого вследствие недуга ослабло или пропало обоняние. Такая практика заставляет работать оставшуюся часть нейронов.
Эксперт также добавил, что если человек продолжает профессиональную деятельность, не пренебрегает физическими нагрузками, следит за артериальным давлением и ведет социальную жизнь, развитие болезни Альцгеймера вполне можно приостановить.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что ученые связали болезнь Альцгеймера с коронавирусом.
Видео дня. Продукты, которые убивают поджелудочную железу
Комментарии 1
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что делать, если стреляет в ухе
06:08
Что делать, если стреляет в ухе
Болезни и лекарства
Год первому случаю COVID в России: каким он был
04:06
Год первому случаю COVID в России: каким он был
Коронавирус
Зачем во время сна зажимать подушку между ног
11:30
Зачем во время сна зажимать подушку между ног
ЗОЖ
Продукты, которые убивают поджелудочную железу
06:15
Продукты, которые убивают поджелудочную железу
Болезни и лекарства
Кому нужна реабилитация после коронавируса
03:09
Кому нужна реабилитация после коронавируса
Коронавирус
Как снизить сахар в крови. 6 быстрых способов
08:07
Как снизить сахар в крови. 6 быстрых способов
ЗОЖ
Что будет, если содрать родинку
02:01
Что будет, если содрать родинку
Болезни и лекарства
В каких позах опаснее всего спать
08:34
В каких позах опаснее всего спать
ЗОЖ
Почему зубы мудрости растут криво
08:01
Почему зубы мудрости растут криво
Наука
Продукты, которые помогут очистить сосуды
04:49
Продукты, которые помогут очистить сосуды
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение