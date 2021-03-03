Врач посоветовал слушать музыку пациентам с болезнью Альцгеймера 

Заведующий кафедрой нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Владимир Парфенов заявил, что прослушивание музыки и ароматерапия могут замедлить болезнь Альцгеймера на ранних стадиях.

По словам медика, музыка благоприятно воздействует на эмоциональное состояние человека, повышает настроение, а в некоторых случаях даже уменьшает тревожность.

«Она вызывает положительные изменения во многих отделах мозга и способствует улучшению когнитивных функций человека»,

— добавил специалист.

Ароматерапия, в свою очередь, может помочь тем, у кого вследствие недуга ослабло или пропало обоняние. Такая практика заставляет работать оставшуюся часть нейронов.

Эксперт также добавил, что если человек продолжает профессиональную деятельность, не пренебрегает физическими нагрузками, следит за артериальным давлением и ведет социальную жизнь, развитие болезни Альцгеймера вполне можно приостановить.