Ученые связали болезнь Альцгеймера с коронавирусом 

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Обнаружена связь между неизлечимой болезнью Альцгеймера и тяжелым течением COVID-19. Ученые выяснили, что ген ApoE4, увеличивающий риск синильной деменции усиливает восприимчивость человека к коронавирусу. Об этом сообщает Cell Stem Cell.

Исследователи вырастили клетки мозга из плюрипотентных стволовых клеток, после чего заразили их SARS-CoV-2. Из-за того, что люди теряют обоняние, команда предположила, что вирус оказывает неврологический эффект.

В итоге, клетки оказались восприимчивыми к инфекции, а астроциты усилилии поражение мозга вирусом.

Кроме того, было продемонстрировано, что противовирусный препарат ремдесивир снижал вирусную нагрузку в астроцитах и предотвращал гибель клеток, а также процессы нейродегенерации.