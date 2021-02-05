Ученые связали болезнь Альцгеймера с коронавирусом 

Обнаружена связь между неизлечимой болезнью Альцгеймера и тяжелым течением COVID-19. Ученые выяснили, что ген ApoE4, увеличивающий риск синильной деменции усиливает восприимчивость человека к коронавирусу. Об этом сообщает Cell Stem Cell.
Исследователи вырастили клетки мозга из плюрипотентных стволовых клеток, после чего заразили их SARS-CoV-2. Из-за того, что люди теряют обоняние, команда предположила, что вирус оказывает неврологический эффект.
В итоге, клетки оказались восприимчивыми к инфекции, а астроциты усилилии поражение мозга вирусом.
Кроме того, было продемонстрировано, что противовирусный препарат ремдесивир снижал вирусную нагрузку в астроцитах и предотвращал гибель клеток, а также процессы нейродегенерации.
Ранее "Рамблер" сообщал, какие продукты могут предотвратить деменцию.