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Что делать, если стреляет в ухе 

Елизавета Назарова 1 час назад
Небольшое потепление — не повод снимать шапку и терпеть холодный ветер. Даже обычный ветер может привести к тому, что в ухе начнет стрелять.
Этот симптом может сигнализировать об опасности и серьезных заболеваниях, поэтому его нельзя игнорировать. Существуют правила оказания первой помощи, если нет времени идти к врачу. Однако поход к специалисту не стоит откладывать надолго.
Если вы думаете, что такой симптом не требует вашего внимания, смотрите видео и узнайте, что об этом думает ЛОР-врач и хирург.
Ранее "Рамблер" сообщал, что сомнолог признал сонливость симптомом сезонного аффективного расстройства.
Болезни и лекарства , Видео
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