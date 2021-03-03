Что делать, если стреляет в ухе 

Небольшое потепление — не повод снимать шапку и терпеть холодный ветер. Даже обычный ветер может привести к тому, что в ухе начнет стрелять.

Этот симптом может сигнализировать об опасности и серьезных заболеваниях, поэтому его нельзя игнорировать. Существуют правила оказания первой помощи, если нет времени идти к врачу. Однако поход к специалисту не стоит откладывать надолго.

Если вы думаете, что такой симптом не требует вашего внимания, смотрите видео и узнайте, что об этом думает ЛОР-врач и хирург.