Сомнолог признал сонливость симптомом сезонного аффективного расстройства 

Кандидат медицинских наук, врач-сомнолог Михаил Полуэктов в беседе с радио Sputnik рассказал о болезнях, на которые может указывать дневная сонливость.
По словам эксперта, если человек чувствует нехватку сна в дневное время, несмотря на то, что регулярно спит не менее семи часов в сутки, этому есть два возможных объяснения.
Первое — нарушение структуры ночного сна. Врач подчеркнул, что достаточное количество сна еще не означает, что он достаточен по качеству и глубине:
"Во время сна могут происходить множественные микропробуждения, в итоге сон не выполняет свою восстанавливающую функцию".
Другая причина имеет отношение не ко сну, а к состоянию бодрствования. При некоторых недугах люди путают ощущение сонливости со слабостью, вялостью и астенией, которая характерна для некоторых вариантов невроза и психических заболеваний.
Вдобавок к этому периоды сонливости нередко появляются при депрессии.
"Отдельное состояние — сезонное аффективное расстройство. Склонность к общей слабости бывает в осенне-зимний период, когда мало света",
— объяснил сомнолог.
Напомним, ранее "Рамблер" объяснял, как сон повышает риск инсульта.