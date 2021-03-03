Сомнолог признал сонливость симптомом сезонного аффективного расстройства 

Кандидат медицинских наук, врач-сомнолог Михаил Полуэктов в беседе с радио Sputnik рассказал о болезнях, на которые может указывать дневная сонливость.

По словам эксперта, если человек чувствует нехватку сна в дневное время, несмотря на то, что регулярно спит не менее семи часов в сутки, этому есть два возможных объяснения.

Первое — нарушение структуры ночного сна. Врач подчеркнул, что достаточное количество сна еще не означает, что он достаточен по качеству и глубине:

"Во время сна могут происходить множественные микропробуждения, в итоге сон не выполняет свою восстанавливающую функцию".

Другая причина имеет отношение не ко сну, а к состоянию бодрствования. При некоторых недугах люди путают ощущение сонливости со слабостью, вялостью и астенией, которая характерна для некоторых вариантов невроза и психических заболеваний.

Вдобавок к этому периоды сонливости нередко появляются при депрессии.

"Отдельное состояние — сезонное аффективное расстройство. Склонность к общей слабости бывает в осенне-зимний период, когда мало света",

— объяснил сомнолог.