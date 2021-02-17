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Как сон повышает риск инсульта 

Мира Маркина 3 часа назад
Как сон повышает риск инсульта
Фото: Рамблер
Директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов раскрыл факторы, повышающие риск инсульта. Об этом сообщает агентство "Москва".
Прежде всего Копылов отметил, что стандартная продолжительность сна должна быть семь-восемь часов:

«Если это выходит за рамки — причем и в одну, и в другую сторону, — это связано с повышенным риском инсульта».

Еще один частый фактор, провоцирующий недуг, — избыточная масса тела. Именно поэтому крайне важно следить за своим рационом и сбалансированно питаться. Вероятность возникновения инсульта усиливается на фоне приостановки дыхания во сне.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что невролог назвала симптомы "тихого инсульта".
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