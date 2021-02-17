Как сон повышает риск инсульта 

Директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов раскрыл факторы, повышающие риск инсульта. Об этом сообщает агентство "Москва".
Прежде всего Копылов отметил, что стандартная продолжительность сна должна быть семь-восемь часов:
«Если это выходит за рамки — причем и в одну, и в другую сторону, — это связано с повышенным риском инсульта».
Еще один частый фактор, провоцирующий недуг, — избыточная масса тела. Именно поэтому крайне важно следить за своим рационом и сбалансированно питаться. Вероятность возникновения инсульта усиливается на фоне приостановки дыхания во сне.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что невролог назвала симптомы "тихого инсульта".