Как сон повышает риск инсульта 

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Директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов раскрыл факторы, повышающие риск инсульта. Об этом сообщает агентство "Москва".

Прежде всего Копылов отметил, что стандартная продолжительность сна должна быть семь-восемь часов:

«Если это выходит за рамки — причем и в одну, и в другую сторону, — это связано с повышенным риском инсульта».

Еще один частый фактор, провоцирующий недуг, — избыточная масса тела. Именно поэтому крайне важно следить за своим рационом и сбалансированно питаться. Вероятность возникновения инсульта усиливается на фоне приостановки дыхания во сне.